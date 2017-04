Alonso nuk do të garojë në Montekarlo

Piloti spanjoll Fernando Alonso nuk do të marrë pjesë në garën e Çmimit të Madh të Monakosë, e cila zhvillohet më 28 maj në rrugët qytetase të Montekarlos. Shkak është pjesëmarrja e pilotit të McLaren-Honda në garën e Indianapolisit, që zhvillohet po atë fundjavë në Amerikë. Në atë garë klasike ai do të garojë për skuadrën e Andretti Autosport, por që përdor motorin Honda. “Jam shumë i lumtur që më jepet kjo mundësi. Falënderoj McLaren që më dha mundësinë dhe më lejoi të garoj në këtë klasike të garave të automobilizmit. Është një nga garat më të famshme në botë. Edhe gara e Monakosë është e veçantë, por për fat të keq do të mungoj atë fundjavë aty”, u shpreh Fernando Alonso, që më tej shtoi. “Kjo është një sfidë e vështirë, por mjaft e veçantë dhe dua të përfitoj nga rasti. Tashmë jam 35 vjeç dhe nuk e di nëse do të kem mundësi në të ardhmen të provoj këtë aventurë. Shpresoj që në të ardhmen të provoj edhe garën e La Manshit”, tha Alonso.