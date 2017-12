Ambasadori amerikan i kundërpërgjigjet Rusisë: Edhe gazsjellësi rus, s’e zgjidh ndojtej e ajërit në Maqedoni

Pasiqë kryetari i diasporës së bashkuar maqedonase Meto Loloski sot në profilin e tij në tuitter provokoi ambasadën amerikane, ambasadori Bejli shumë shpejtë ju përgjigj poashtu në tuitter pasiqë Koloski është ngacmuar shumë lidhur me luftën e fundit ruso amerikane.

“Nuk është tuitteri luftë, ne kemi lënë qytetarëve të Maqedonisë zgjidhje afatshkurte për ajrin, edhe një gazsjellës rus nuk do të bëhet dhe Amerika do vazhdojë të mbështesë dëshirën për të sjellë gazsjellës por me gaz për Maqedoninë dhe Europën”, ka shkruar kështu ambasadori amerikan.