Ambientalistët: Ndotja e ajrit i ka gjetur autoritetet të pa përgatitura

Rikthehet ndotja e ajrit. Qendrat e matjes në çdo mëngjes regjistruan nivel alarmant të ndotjes së ajrit. Ndotja më e madhe është regjistruar në lagjen Karposh me 383 grimca 10 PM në një metër kub ajër, e ndjekur nga Komuna Qendër me 316, 291 në Lisice, 261 në Gazi Babë dhe 395 grimca 10 PMpër metër katror në rajonin e Rektoratit.Kufiri maksimal për pranin e grimavave PM10 i lejuar nga Bashkimi Evropian është 50 mikrogram në periudhë kohore prej 24 orësh. Ambientalistët thonë se ndotja e ajrit i ka gjetur autoritetet të pa përgatitura. OJQ-të kritikojnë Institucionet kompetente se nuk kanë punuar mjaftueshëm për përmirësimin e gjendjes.

Ambientalist, Afrim Osman thotë se fatkeqësisht, gjendja alarmante lidhur me ndotjen e ajrit nuk është risi në vendin, në Shkupin tonë. Edhe përskaj kësaj gjendjeje, organet kompetente serish mbesin në vendqëndrim, duke mos i marr masat e nevojshme.

“Duke e ditur pozitën në të cilën gjendet Shkupi, duke e ditur atë se Shkupi gjatë stinës së dimrit, nuk ka periudha nëpër të cilat nuk kalon në mjegullirë, ashtu edhe siç është rasti tani, dhe në fund themi se na gjet të papërgatitur! Masat e nevojshme për mbrojtje nga aero-ndotja duhet të jenë permanente, e jo të përkohshme. Ja që edhe në këtë fund-vit Shkupi u gjet i mbuluar me mjegullë. Fatkeqësisht, edhe përskaj ngritjes së zërit të ambientalistëve dhe ECO-OJV-ve, organet kompetente nuk i kanë ndërmarrë masat e duhura, apo i kanë ndërmarr, por në intensitet të ulët, gjë që nuk e ndryshon gjendjen reale mbi ndotjen e ajrit”, thotë për Zhurnal, Afrim Osman, ambientalist.

Andaj, shton Osmani si masa të nevojshme, e që janë në përmirësimin e gjendjes momentale lidhur me mbrojtjen nga aero-ndotja, organeve kompetente ua propozojë:

Subvencionimi i automjeteve të cilët nuk i plotësojnë standardet EKO, me katalizator;

Transporti publik falas për të gjithë qytetarët, duke e ndjek shembullin i Parisit;

Ndalesë për shfrytëzimin e automjeteve individualisht, por vetëm në mënyrë kolektive, me përjashtim të rasteve urgjente,

Shpallja e rrugëve njëkahëshe, gjë që do ta lehtësonte komunikacionin e stërngarkuar në qytetin e Tetovës,

Larja më e shpeshtë e asfaltit dhe rrugëve me acetat kalcium magnezium,.

Moratorium ndërtesave që janë në ndërtim të sipër;

Ndalesë për ndërtimin e ndërtesave të reja;

“Institucionet shtetërore si dhe komunat, në viset urbane sa më tepër të shpallin zona të gjelbërta, në vend të ngritjes së objekteve dhe ndërtesave të mbillen drunjtë dhe gjelbërime, ngase kjo e ulë dhe zbut ndotjen e ajrit; për shkak se edhe mjetet për djegie që përdoren në amvisëri ndotin ajrin, të gjitha institucionet shtetërore si dhe komunat ta përshpejtojnë procesin e gazifikimit të qyteteve që më së shumti janë të ndotur; institucionet shtetërore të bëjnë presion ndaj industrisë që të përdorin filtrat e nevojshme ekologjike si dhe duke mos iu shmangur përdorimit të tyre ato që i posedojnë më, duke i trajtuar që të gjitha fabrikat në mënyra të barabartë e jo të përdorin standarde të dyfishta; ngritja e vetëdijes tek qytetarët se vetëm me mjedis të pastër mund të vjen në shprehje një jetë normale dhe të shëndoshë”, thekson ambientalisti, Osman.

Nga ana tjetër kohë më parë Ministri i Ambientit jetësorë, Sadulla Duraku pati theksuar se masat kundër ndotjes së ajrit janë të kushtueshme për shtetin, por ka disponim nga ana e Qeverisë së Maqedonisë për mbrojtjen nga ajri i ndotur dhe masat se si të merren.

“Ne si ministri dhe Qeveri kemi krijuar grupin punues ku do të dalim me masa ku do të kemi një takim me kryetarët e komunave të Shkupit dhe kryetarit të Shkupit dhe do t’i shpalosim, të gjitha masat nesër. Këto masa janë të kushtueshme për shtetin por ka disponim nga ana e Qeverisë së Maqedonisë dhe ministrisë së Ambientit Jetësor për mbrojtjen nga ajri i ndotur dhe masat se si të merren, të cilat masa janë të kushtueshme dhe duhet të parashihen në buxhetin e shtetit për të marr hapat se si duhet ta zvogëlojmë ndotjen e ajrit”, pati deklaruar kohë më parë Sadulla Duraku, ministër i Ambientit Jetësor .

Qyteti i Shkupit së bashku me qytetin Indian Kollkata dhe Daka e Banglladeshit gjendet në majën e listës së qyteteve më të ndotura në botë.

Ndotja mesatare e kryeqytetit të Maqedonisë është 374 mikrogram në metër kub që është e mjaftueshme që të ngjitet në vendin e parë, para Kollkota me 361 dhe Daka me 329 mikrogram në metër kub.

Qyteti i Shkupit ndërkohë ka rekomanduar që qytetarët sa më pak të përdorin automjetet, të ndalohet djegia e mbeturinave ndërsa paralajmëruan edhe kontrolle të rrepta të inspektoratit për ekologji.