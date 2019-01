Deputeti i Partisë Rome, Admi Bajram ka uruar Vitin e ri për gjithë qytetarët, duke apeluar që deputetët të votojnë ndryshimet kushtetuese dhe vendi të bëhet pjesë e NATO dhe BE-së.

“Unë jam si jam. Unë kur e jap fjalën, mbetem aty. Do të thotë kush është në pushtet, gjithmonë jam me ata”, theksoi Amdi Bajram, duke iu përgjigjur pyetjes se gjatë 2019 a pret që të ndërrojë koalicionimet. Bajram ishte deputet me VMRO-DPMNE, ndërsa më pas braktisi këtë koalicion, duke kaluar në koalicionimin me LSDM dhe BDI.