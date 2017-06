Ambasadori amerikan në Shkup, Jess Baily përmes tuiter ka përcjellë mesazhin e urimit për zgjedhjen e Qeverisë së re të kryeministrit Zoran Zaev.

“Uroj kryeministrin Zoran Zaev dhe shumicën e re parlamentare për formimin e Qeverisë së re të Maqedonisë. Si miq dhe partner, do të vazhdojmë të punojmë me Qeverinë e re për reformat për anëtarësim në NATO dhe BE si dhe për sundimin e së drejtës”, ka shkruar ambasadori amerikan Jess Baily.