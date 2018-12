Skuadra e FC Shkupi ka shënuar fitore mjaftë të rëndësishme si mysafir kundër Rabotnickit me rezultat 0-2, në kuadrin e javës së 18-të, të fundit për sezonin vjeshtor në LPFM. Amir Bilalli e realizoi golin e parë në pjesën e parë, por mbrojtësi shqiptar festimin e golit e ka bërë me shqiponjë, duke shkuar për të ndarë gëzimin me tifozët ‘Shvercerat’, si në botërorin e fundit që e bënë Xhaka e Shaqiri në fitoren e Zvicrës ndaj Serbisë 2-1. Shkupi në fund triumfoi me rezultat 2-0.

