“Ridefinimi i shtetit është domosdoshmëri. Dhe në këtë pikë jemi të pa kompromis”, është deklaruar një zyrtar i lartë i Lëvizjes BESA.

Analisti Ymer Ismaili i njohur per qendrime të afërta me BDI-në, e pranon se nëse fiton Besa, do të punësohen shumë shqiptarë. “Ata duan të marrin pushtetin, dhe përmes pushtetit që do ta kenë në vendimmarrje në Maqedoni të sjellin kompani të mëdha turke kryesisht shtetërore apo gjys-shtetrore, dhe të punësojnë hallegjinjtë, të varfëritë shqiptarë dhe përmes atyre të krijojnë atë çfarë e kanë në planë si ide apo ideologji e Davutolgu në parimet e islamit politik” thotë mes tjerash Ismaili për TetovaSot.