Analisti Tahiri ia kujton Ivanovit se është i dobët për ta penguar Ligjin e gjuhëve (Video)

Analisti politik Sefer Tahiri dhe njëri ndër njohësit më të mirë të zhvillimeve politike në vend në emisionin ” Vetëm e vërteta” që transmetohet në Kanal 5 ka ofruar argumente të forta, shume prej te cilave nuk jane thene deri tani rreth ligjit të gjuhëve .Ai këto komente i ka bërë gjatë një debati ku së bashku me të ishte edhe Simona Gruevska Maxhoska.

Ndiqeni emisionin dhe gjithë argumentet që Tahiri i ofron rreth ligjit të gjuhëve por duke u ndalur edhe shumë cështje tjera që ndërlidhen me situatën politike dhe zhvillimet tjera në vend perfshire edhe paralajmerimet e kreut te VMRO-se per protesta masive ne maj.

Tahiri ka rikujtuar se Maqedonia nuk ka sistem presidencial dhe se Kushtetuta qartë tregon se presidenti është i obliguar ta nënshkruajë çdo Ligj pas votimit të dytë nga shumica e deputetëve në Parlament. /Faktiditor.ch/.