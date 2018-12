Fenomeni i largimit të të rinjve të arsimuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të ulet me anëtarësimin e atyre vendeve në BE, por, përkundrazi, do të rritet, mendon analisti i Iniciativës evropiane për stabilitet Andan Perimagiq dhe drejtoresha ekzekutive e tink tenkut “Populari” Alinda Vraçiq.

Kohë më parë Galup publikoi një hulumtim për “largimin e trurit” në përgjithësi, në 152 vende në mbarë borën, ku Ballkani Perëndimor është radhitur më keq në Evropë.

Hulumtimi tregoi se 42 për qind e qytetarëve të Kosovës dëshirojnë të emigrojnë, që është rezultati më i keq në Evropë dhe i treti në botë.

Nga BeH-ja dhe Shqipëria dëshirojnë të largohen 32 për qind e qytetarëve, ndërsa pas këtyre vendeve vijojnë Maqedonia me 30 për qind dhe Serbia me 25 për qind të qytetarëve të cilët dëshirojnë të emetojnë.

Çerimagiq dhe Vraçiq mendojnë se madje edhe me hyrjen e vendeve të rajonit në BE, ka trend do të vazhdojë të rritet.

Si shembull e theksojnë Kroacinë, e cila në vitin 2013 u bë anëtare e BE-së dhe në të cilën numri i të papunëve nga mesi i vitit 2015 e deri në mes të vitit 2016 për 95.000, por numri i të punësuarve është rritur vetëm për 14.000.

Kjo do të thotë se Kroacinë e kanë braktisur 80.000 njerëz.

Internet portali “Juropian Vestern Vallkans” (European Western Balkans) paralajmëron se pasojat nga ikja e trurit janë të shumëfishta dhe se janë shumë më të mëdha për shtetet e varfra, për shkak të investimit në kuadrot të cilët do të largohen nga vendit.

Gjithashtu, siç thekson, përveç problemeve me mungesën e kuadrove, të cilat paraqiten në pothuajse të gjitha sektorëve, mund të rrezikohet edhe mbulimi i fondit pensional, sepse Ballkanit Perëndimor, si dhe BE-së, i vijon trendi i pakëndshme të moshës.

“Sot keni rreth katër persona të aftë për punë për çdo pensionist potencial, ndërsa deri në vitin 2050 me siguri do të ketë vetëm dy”, paralajmëron Vraçiq.

Në tekst përkujtohet edhe se Gjermania vitin e kaluar ka miratuar Ligj për migracionin e fuqisë së brendshme arsimore, me qëllim të tërheqjes së punëtorëve të cilët punëdhënësit prej tani mund më lehtë t’i punësojnë dhe nëse vijnë nga vendet jashtë BE-së.