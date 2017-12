Anëtari i LSDM sulmon Zaevin: Ja letra e plotë!

Një anëtar I përbetuar dhe aktivist i LSDM i ka dërguar një letër portalit Dokaz duke drejtuar

akuza të rënda ndaj kryeministrit dhe liderit socialdemokrat Zoran Zaev. Arsyeja ka qenë

intervista e fundit e kryeministrit, i cili me krenari thoshte se po i jep shansin funksionarëve të

deritanishëm të VMRO-së, që të ngelin në detyra të drejtorëve dhe funksioneve nëpër njësitë

rajonale, por edhe në drejtori të tjera.

Anëtari i papunë ka shkruar:

“Zaevi po i pështyen në fytyrë njerëzit e tij. E dëgjova dy here. Kjo ka të bëjë me ministrin e

propozuar të shëndetësisë, Filipçe. Zaev me këtë I jep shansin gjithkujt për tu treguar. Se

ministri i propozuar u paska treguar shumë I aftë dhe se kemi harruar se ka qenë këshilltar i

tij.

Po i jep shansin vetëm njerëzve të zgjedhur të VMRO-së, sepse ata ja vlejnë për këto detyra,

sepse ajo parti gjoja si paska dhënë shansin për tu treguar, e tani ai po ja mundëson.

Mjerim, drejtorët do ia marrin në g…, do tja marr të drejtën për furnizime publike. Dhe ky

minister do të bëj centralizimin e furnizimeve publike. Filipçe do të ketë fuqinë edhe për ti

dhënë shuplaka këtyre drejtorëve

Zaev, jepi, tregoje veten deri në fund, tregoj brirët.”, ka shkruar anëtari i LSDM-së.