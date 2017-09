Modelja super sexy Angela Marini ka ndezur rrjetin me postimin e saj më të fundit. Modelja me famë botërore ka goditur me sensualitetin e saj. Në foton e publikuar ajo mban një veshje ‘minimaliste’, e cila i nxjerr në pah pjesët perfekte të trupit të saj të kuruar.

Ajo tenton të ngrerë fundin e saj, teksa tenton të futë dorën nën të. Angela gjithmonë është surprizuese për fansat e saj. /Gazeta Express/