Angela Martini pozon me shumë stil para avionit privat. Bukuroshja shqiptare Angela Martini është shquar gjithmonë për dukjen e saj me stil. Ajo është një blogere e vërtetë, dhe mahnit gjithnjë me fotografitë që publikon në rrjetet sociale.

Së fundmi, Martini ka publikuar një imazh, në të cilin shfaqet mjaft me stil, e veshur në të bardha, teksa pranë ka edhe qenushin e saj.