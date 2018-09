Angellovski: Ia arritëm qëllimit për atë që kishim ardhur, ftojë publikun kundër Armenisë

Maqedonia me fitore i nisi eliminatorët e Ligës së Kombeve, duke mundur Gjibraltarin si mysafir me rezultat 2-0.

“Ia arritëm qëllimit për atë që kishim ardhur. E nisim me tre pikë dhe me fitore në start. Ashtu sic u morëm vesh, shpejtë e hapëm rezultatin dhe më pas ruajtëm forcën për ndeshjen me Armeninë. Pas tre ditëve na prêt ndeshje e vështirë dhe patjetër duhet menduar për atë ndeshje. Pandevi është futbollist shumë i rëndësishëm në ekip, të dielën luajti gjatë tërë ndeshjes për Genoan, kështu që vendosa ta kursejë. Në pjesën e parë u morëm vesh që most ë lodhemi, me posedim të topit ti mos i lejojmë kundërshtarit të na kërvcënojë. Tani do të fillojë të analizojë ndeshjen Armeni-Lihtenshtajnë. I apeloj publikut që të vijnë të na përkrahin të dielën në Shkup”, tha trajneri Igor Angelovski.