Angelovski dhe Pandev: Kemi ardhur për fitore 

Reshat Ibrahimi

Vaduz, 23 mars – Trajneri i reprezentacionit të Maqedonisë në futboll, Igor Angelovski dhe kapiteni Goran Pandev pas mbërritjes në Vaduz kanë folur për ndeshjen e së premtes dhe pritjet kundër Lihtenshtajnit, në kuadrin e ndeshjes eliminatore për botërorin në Rusi, vitin e ardhshëm.

“Në Lihtenshtajnë kemi ardhur për të fituar. Nëse lojtarët tanë kryejnë obligimet e tyre sipas asaj që do të merremi vesh atëherë mendoj se do të shënojmë fitore. Ndeshja nuk do të jetë e lehtë, por ne duhet të jemi në nivel të detyrës. E respektojmë Lihtenshtajnin, por do të mundohemi ti fitojmë”, tha trajneri Angelovski.

“do të jetë një ndeshje e vështirë dhe nuk ka favorit, pasi të dyja reprezentacinet jemi pa pikë. Mendoj se do të fitojmë, pasi kemi cilësi më shumë se Lihtenshtajni. Me fitore do të ngjitemi në vendin e katër. Kam dëshirë të shënoj gol, por me rëndësi është që të shënojmë fitore”, deklaroi kapiteni Pandev. Trajneri I Maqedonisë nuk deshi të zbulojë formacionin, por mësohet se Besart Ibraimi do të jetë titullarë në këtë ndeshje, kurse Ejupi në pankinë. Ndeshja do të luhet në stadiumin “Rheinpark” në Vaduz me fillim prej orës 20:45.