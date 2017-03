Angelovski i lumtur që Ademi po kthehet: Do ta ketë mbështetjen e Maqedonisë

Edhe seleksionuesi i Maqedonisë në futboll, Igor Angelovski është gëzuar që sëish në ekipin nacional do ta ketë reprezentuesin, Arijan Ademi.

Ai ka thënë se do ta ketë mbështetjen e tij maksimale.

“Jemi të lumtur me vendimin për Ademin, do ta kemi sërish në reprezentacion nga tetori. Fillimisht ky është një vendim i madh për të dhe fund i padrejtësive që pati. Tani duhet të përballet me rikthimin, ku do ta ketë mbështetjen nga Maqedonia”, tha Angelovski.

Ademi duhet të kthehet me 7 tetor, ndërsa Maqedonia një ditë më herët do të luaj me Italinë në Udinese.

Ndoshta do t’i lejohet që të luaj edhe në atë ndeshje, por për këtë duhet diskutuar me FIFA-n./lajm