Angelovski i shqetësuar nga lëndimi i Hasanit, mund të mungoj ndaj Shqipërisë

Ferhan Hasani ka mundësi t’i mungoj Maqedonisë në ndeshjet eliminatore kundër Izraelit dhe Shqipërisë, të cilat do të luhen më 2 dhe 5 shtator.

Kapiteni i Shkëndijës po ankohet në lëndim, duke munguar edhe në ndeshjen e fundit kampionale kundër Akademia Pandev. Trajneri Angelovski deklaron se situate është alarmante dhe se Hasani mund të braktisë edhe stërvitjet e ekipit kombëtar.

“Kemi një shqetësim, dhe ai është Hasani, në dy ditët e ardhshme do të shohim çka më tutje. Stafi mjekësor do të vendos nëse do ta kemi në këto dy ndeshje, ose të ftojmë zëvendësim për të”, tha Angelovski. Ndeshjen me Izraelin, Maqedonia e luan si mysafire, kurse me Shqipërinë do të përballen në Strumicë./lajm