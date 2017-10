Angelovski: Kem respekt për Italinë

Trajneri Igor Angellovski do të mbështeet tek forcat e sulmit ose të Gora Pandevit, për të cilin beson se do të jetë më I rrezikshëm drejt portës mysafire dhe do të jetë një urë lidhëse mes Italisë dhe Mqedonisë.

“Është nder që si seleksionues të drejtojë Maqedoninë ndaj kampionit të katëfisht të botës. Kem respect për Italinë , por kemi edhe energji positive , andaj besoj se do të jemi kombëtare konkuruese dhe si edhe në takimin në Shkup do të nxjerrim rezultat pozitiv. Pandevi është një ikonë e futbollit që lidh të dy kombëtaret dhe të premtën do të jetë lider i vërtetë në fushë,” tha mes tjerash Angelovski.