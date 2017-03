Angelovski publikoi listën: Ejupi e ka merituar ftesën

Seleksionuesi i reprezentacionit të Maqedonisë në futboll, Igor Angelovski, ka publikuar listën e futbollistëve për dy ndeshjet e ardhshme.

Maqedonia me 24 mars luan si mysafire e Lihtenshtejnit në kuadrin e kualifikimeve për botërorin në Rusi, kurse katër ditë më vonë ndeshje miqësore në Shkup kundër Bjellorusisë.

Në listën e Angelovskit mungon mbrojtësi Leonard Zhuta, dhe mesfushori Ezgjan Alioski. Ky i fundit për arsye kartonësh do të mungoj në Lihtenhshtjen por do të jetë në përbërje ndaj bjellorusëve.

Falë paraqitjeve të shkëlqyeshme në dresin e Osijekut është ftuar edhe Muzafer Ejupi.

“Besoj në lojtarët e ftuar dhe me paraqitje të mira të fitojmë pikë. Jemi favoritë, por nuk do ta nënçmojmë kundërshtarin. Besoj se edhe mirë do të përgatitemi dhe shpresojmë në tre pikë. Zhuta nuk është ftuar sepse nuk jam i kënaqur me formën e tij te Rijeka. Ndërsa, Ejupi është ftuar sepse është golashënues kryesor në Kroaci dhe e ka merituar ftesën”, tha trajneri Angelovski.

Në emëroren e Angelovskit gjenden edhe këta lojtarë shqiptarë: Egzon Bejtullai, Besart Ibraimi dhe Ferhan Hasani. Grumbullimi i futbollistëve do të bëhet me 20 mars. /lajm