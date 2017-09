Angelovski publikoi listën, rikthehet Ademi

Seleksionuesi i Maqedonisë, Igor Angelovski ka publikuar listën e reprezentuesve për dy ndeshjet eliminatore për KB 2018, kundër Italisë në Torino me 6 tetor dhe Lihtenshtajnit më 9 tetor në Strumicë.

Angelovski ka kthyer Ferhan Hasanin, që mungoi për shkak të lëdimit, ndërsa pas vitesh pushim është kthyer edhe Arijan Ademi. Për shkak të suspendimit për doping, Ademi do të ketë të drejtë loje më 7 shtator, por nuk do të luaj ndaj Italisë, ndërkohë që do të jetë në dispozicion për takimin me Lihtenshtajnin./lajm