Angelovski:Edhe pse s’luajnë Hasani e Bejtullai, në Vaduz shkojmë për fitore

Ivan Angelovski, trajneri i reprezentacionit të Maqedonisë në futboll, thotë se kuqeverdhët shkojnë për fitore kundër Lihtenshatjnit në Vaduz, duke e pranuar rolin e favoritit.

Nuk do të jenë alibi lëndimet e Hasanit dhe Bejtullait, pasi ka fond të mjaftueshëm të lojtarëve cilësor të cilët do të mund t’i përgjigjen sfidës në ekipin kombëtar.

“Asnjëherë s’do të kërkojmë alibi edhe pse po përballemi me probleme për arsye të lëndimeve të Hasanit e Bejtullait. Konsideroj se kemi kualitet lojtarësh që do t’i përgjigjen detyrave të dhëna. Qasja do të jetë e njëjtë sikur në ndeshjet tjera, por do ta ndryshojmë formacionin. Kemi lojtarë të mirë për të ardhur deri te fitorja. Kjo që s’kemi fitore si mysafirë na paraqet presion të vogël, por shpresoj se motivimi do të jetë më i madh për ta thyer atë traditë”, tha seleksionuesi Angelovski.