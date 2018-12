Përfaqësuesja e Maqedonisë do të luaj në grupin G eliminator së bashku me Austrinë, Izraelin, Slloveninë dhe Letoninë. Dy Kombëtaret e para kualifikohen në KE. Angelovski thekson se grupi është i barabartë.

“Mendoj se kemi fituar një grup në të cilën gjendet reprezentacione relativisht të barabarta. Maqedonia hynë me ambicie të fshehura, duke respektuar të gjithë kundërshtarët. Nuk i frikësohemi askujt dhe mund t’i bëjmë ballë të gjithë kundërshtarëve, me një mbështetje të madhe nga publiku. Do të shkojmë prej ndeshje në ndeshje dhe shpresojmë se do të arrijmë deri te caku i dëshiruar, dhe ai është Euro 2020”, tha Angelovski, seleksionues i Maqedonisë.