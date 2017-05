Anketa e IRI-it: Kasami i pari, a besoni se Ahmeti mund të jetë para Selës?

Kasami para Ahmetit me besueshmëri te shqiptarët e Maqedonisë

Derisa Lëvizja BESA e ka barazuar rezultatin me BDI – në, sipas sondazhit të publikuar nga IRI, e njëjta gjë ka ndodhur edhe sa i përket rejtingut të liderëve të këtyre dy partive. Bilall Kasami dhe Ali Ahmeti janë dy liderët shqiptarë me rejtingun më të lartë, të dy me nga 5%.

Rejtingu i liderëve

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski, prej prillit të 2016 deri në marsin e 2017 ka pësuar rënie më të madhe, edhe atë për 5%, gjegjësisht nga 21% në 16%. Zoran Zaevi i LSDM-së prej prillit të 2016 deri në marsin e 2017 ka rritje për 1%, gjegjësisht prej 9% tani e ka 10%. Presidenti Gjorge Ivanov ka rejting vetëm 3%. Lideri i BDI-së, Ali Ahmeti ka rejting 5%, Bilall Kasami 5%, Ziadin Sela 3%, ndërkaq Menduh Thaçi 1%. 32% e të anketuarve nuk janë për asnjërin. Siç mëson Almakos Bilall Kasami ka rejting prej 5.2 % te shqiptarëte e Maqedonisë, ndërsa 4.8 % është Ali Ahmeti, por IRI e ka rrumbullakësuar këtë rezultat mes dy liderëve të BESËS dhe BDI-së