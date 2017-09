Anketa e IRI-t: BDI e para, Aleanca del para Lëvizjes Besa, paraqiten dyshimet e para lidhur me saktësinë (Foto)

Instituti Republikan Amerikan ka publikuar rezultatet e anketës së fundit që ka realizuar në muajin gusht. Sipas kësaj ankete, parti e parë është Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë (LSDM) me 19 për qind, kurse VMRO-DPMNE tani është e dyta me 18 për qind rejting. Te partitë shqiptare BDI mbetet e para por tani me vetëm 7 për qind, kurse Aleanca për Shqiptarët për herë të parë rangohet para Lëvizjes Besa me 5 për qind rejting. Sipas anketës së IRI-t, Lëvizja Besa tani ka përkrahje 4 për qind, kurse PDSH 2 për qind. Këto janë rezultatet sa i përket pyetjes se Kandidatin e cilës parti do ta votoni për kryetar komune?, shkruan Gazeta Lajm.

Përafërsisht të njëjta janë edhe rezultatet në pyetjen se Cilën parti do ta votoni te lista e kandidatëve për këshilltarë komunalë? Në këtë kategori LSDM me 19 për qind është për dy për qind para VMRO-DPMNE-së. Te partitë shqiptare në këtë kategori udhëheq BDI me 8 për qind, Aleanca sërish është e dyta me 5 për qind, Lëvizja Besa e treta me 4 për qind, kurse PDSH ka 1 për qind.

Rezultatet e anketës janë të dyshimta dhe kontradiktore sa i përket kampit politik shqiptar, sepse vetëm 23 për qind e qytetarëve janë shprehur të kënaqur nga puna e kryetarëve aktualë komunave, kurse BDI që udhëheq të gjitha komunat (me përjashtim të Studeniçanit”, renditet parti e parë.

Anketa është realizuar në muajin gisht, para se të kulminojë sherri i hapur mes subjekteve që përbënin Aleancën për Shqiptarët- PR-PDSH-së, RDK-së dhe Unitetit.