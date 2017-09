Anketat në Saraj: Besa para BDI-së

Sonte Lëvizja BESA dega në Saraj ka realizuar një takim rasti në Kondovë, me ç’rast është vërejtur një prezenc e madhe e banorëve të Sarajit.

Me këtë rast, kandidati për kryetar komune nga Lëvizja BESA në Saraj, Bashkim Bakiu deklaroi: “Komuna e Sarajit nuk do të keqpërdoret nga këta të BDI që nuk ngihen me poste, si Blerimi. Ne jemi garanca se me fitoren e BESËS më 15 Tetor, komuna do tu kthehet banorëve të Sarajit, dhe nuk do të jetë në duart e atyre që e zhvatën deri më tani. Të nderuar kam një lajm të mirë për ju, meqë jam marr me anketa, të gjitha anketat e fundit flasin se në Saraj jemi para BDI-së, dhe kështu të bashkuar si sonte me energji pozitive të vazhdojmë fushatën, dhe nuk ka dyshim se fitorja do të jetë e jona dhe e popullatës së Sarajit”.

Tutje Bakiu tregoi planet e tij konkrete për këtë komunë.