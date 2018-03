Anketë: Afrim Gashi kryetari më i besuar i shqiptarëve të Maqedonisë

Edhe derisa kryetar i Lëvizjes BESA, ishte Bilall Kasami, me rejting më të lartë në këtë parti ka qenë Afrim Gashi, kështu të paktën thonë anketat e fundit, që së shpejti do të bëhen publike.

Gashi sipas kësaj ankete ka tërhequr simpatinë e shqiptarëve me modestinë e tij, intelektualitetin, si dhe maturin e duhur që ka treguar gjatë gjithë proceseve të rëndësishme e të vështira që kanë ndodhur kohëve të fundit në Maqedoni, e me këtë ndikimin e tij për të mire të këtyre proceseve e ka shprehur edhe te BESA.

Anketa thotë se rejtingu i kryetarit të ri të BESËS, Gashi, qëndron shumë lartë në krahasim me kryetarët e partive tjera politike shqiptare. Në çastet e publikimit të kësaj ankete, priten reagime të ashpra nga “megafonët” e VMRO – DPMNE-së, pasi që Gashi është I gatshëm që së shpejti të bëhet pjesë e Qeverisë së LSDM-së, për të ndihmuar proceset euro – integruese. /besabese