Apasiev: Ligji për gjuhët është antikushtetues

Ligji për gjuhët është antikushtetues dhe duhet të tërhiqet, thotë Dimitar Apasiev, i cili është aktivist prej shumë vitesh në Lëvizjen për të drejta sociale ”Lenka”, anëtar aktual i së Majtës.

“Ligji për gjuhët është ANTIKUSHTETUES, tërhiqeni ose do ta rrëzojmë në mënyrë juridike”, porositi profesori dhe doktor i shkencave juridike Dimitar Apasiev duke reaguar kundër ligjit për gjuhët që e ka propozuar Qeveria e udhëhequr nga LSDM-ja.

Ligji i cili para disa ditësh e prezantoi propozim ligjin për gjuhët, me të cilin siç thuhet ”e avancon përdorimin e gjuhëve në komunitete”. Ndërsa komunitetet profesionale, si dhe subjektet politike në vend, paralajmërojnë se nuk bëhet fjalë për ligj për gjuhë por për vendosje të dygjuhësisë me të cilin gjuha shqipe barazohet me gjuhën maqedonase në të gjithë territorin e shtetit.

Pas vendimit të Qeverisë për miratimin e propozim-ligjit për gjuhët, para pesë ditësh, u shfaqën shumë reagime në rrjetet sociale nëpërmjet të cilëve analistë politik, profesorë, anëtarë të organizatave joqeveritare, të cilët e ndajnë mendimin se miratimi i këtij ligji është gabim, dhe se është bërë për ta ngritur statusin e një bashkësie të vetme etnike në këtë shtet, në kundërshtim me deklaratat e kryeministrit Zoran Zaev se ligji i referohet të gjithë bashkësive etnike, dhe po ashtu mbizotëron mendimi se ky propozim ligj është një hap drejt transformimit të Maqedonisë nga një shtet multinacional në shtet binacional.

Një nga ata që reaguan është analistja politike Jordanka Ivanovska-Joci, e cila në Facebook-un e saj shkroi: “Kjo nuk duhet të lejohet dhe se tani radhën të veprojnë e kanë presidenti Gjorge Ivanov dhe Gjykata Kushtetuese”.

Sipas saj, Zaev me deklaratën e tij për miratimin e këtij projekt-ligjit, u përpoq ta mashtrojë publikun se ky ligj vetëm avancon përdorimin e gjuhëve të të gjitha komuniteteve në Maqedoni.

“Zaev, me deklaratën e tij ka nënvlerësuar krejtësisht publikun, ai mendon se ne nuk dimë të lexojmë, nuk e shohim se çfarë shkruan në kllapat, se jemi budallenj dhe se nuk kemi kapacitet që të kuptojnë se e ka avancuar përdorimin e gjuhës shqipe në të gjithë territorin e Maqedonisë. Pa asnjë regjistrim të popullsisë. Ku është në kllapat gjuha serbe, rome, turke, gjuha boshnjake, vllehe? Më 17 maj 2015, ai betohej në një shtet multinacional, dhe që nga ardhja në pushtet krijon shtet binacional”, shkroi Joci në Facebook.

Përveç saj, në rrjetet sociale me qëndrimin e saj doli edhe profesoresha Biljana Vankovska, e cila beson se propozimi për ndryshimin e ligjit u miratua në kundërshtim me të gjitha parimet demokratike, pra pa asnjë lloj debati publik në të cilin publiku do të kishte shprehur mendimin e tij për të.

“Përkundrazi, ky ligj është miratuar nën ndikimin e interesave jo të jashtme”, thotë profesoresha.

“Komisioni i Venecias do të konsultohet, ambasadorët u deklaruan, ndërsa qytetarët janë të parëndësishëm”, tha Vankovska.

Reagoi dhe analisti politik Vasko Eftov i cili disa herë paralajmëroi se ideja e Zaevit për pranimin e të ashtuquajturës Platforma e Tiranës, synon që Maqedoninë ta kthejë në një shtet binacional.

“Dygjuhësi në mënyrë Maqedonase: Zaev do bëhet Zekolli”, ka shkruar shkurt Eftov.