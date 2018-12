APEL PËR NDIHMË

(shpërndajeni sa më shumë miq!)

Jeta e tyre i ngjan një burgu shtëpiak. Të mbyllur në mes katër mureve, në një dhomë të cilën e kanë të vetmen pasuri, do ta kalojnë edhe këtë dimër familja 5 antarshe Mehmedi nga fshati Studenican. Tri vajzat e kësaj familje janë nxënëse shembullore dhe të shkëlqyeshme në mësime edhe pse fati I tyre ka qëlluar që të dy priderit t’i kenë me invaliditet.

Kryefamiljari Isni Memedi 42 vjec, pavarisht këmbës së dëmtuar, është I detyruar të eci me kilometër deri në punë me një pagë nën minimalen, për të siguruar kafshatën e gojës për familjen.

Ai rrëfen se akush nuk e pranonte në punë për shkak të difektit shëndetësorë, por një kompani private e punësoi, vetëm për të arsyetuar rrogën sepse ai nuk është I aftë për punë sepse ka ASMËN, si smundje kronike dhe probleme me zemrën të cilat ia vështirësojnë rrugëtimin deri në punë. Mëzi arrin deri në vendin e punës, i duhet të ndalen me dhjetra herë gjatë rrugës për të marrë frymë me popmpën për asmatikë, të cilën e mban me vetë në xhep sepse nuk dihet kur mund ta kapë kriza e frymarrjes.

Ata nuk marrin as pension nga shteti për kujdes ndaj personave të tretë edhe pse dy antarët e kësaj familje I përkasin kësaj kategorie. Fetije Mehmedi tregon se dimri është I papërballueshëm në këto kushte, të lash enët në këtë të ftohtë mund shtohen edhe më shumë smundjet në trup.

Enët ngjisin me njëra-tjetrën nga të ftohti, duke krijuar rradhë akujsh, dhe duart e saj bëhen përthua nuk I ndjen se janë të vetat. Katër vite që kanë filluar ta ndërtojnë një shtëpi të vogël dy dhomëshe, por punimet kanë ngecur sepse me një pagë mujore prej 9000 denarësh, nuk ia del të mbulos nevojat elemetare për jetë.

Kryefamiljari Isniu, bën apel që ti ndihmojnë ta përfundojë këtë shtëpi të lënë në gjysëm. Që të vazhdojë të jetojë si të gjithë të tjerët, sepse vajzat janë rritur dhe kërkojnë dhomë në vete, por ai nuk ka mundësi tua siguroj këtë.

Numri I kontaktit: 00389 70 901 392

Xhirollofgarija për denarë: 200002480242171 ( STOPANSKA BANKA)

Xhirollogaria për EURO: MK07200003385756668 (STOPANSKA BANKA)

XH.LL USD ; MK07200003385757153 (STOPANSKA BANKA)