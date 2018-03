Arbana Xharra ofendon Erdoganin, e krahason me Millosheviçin (Foto)

Ky është statusi i Arbanë Xharras në facebook:

“Erdogani koka çu me vra kurdë, në emër të luftës kundër “terroristëve”, njejtë sikurse Millosheviqi kur arsyetonte gjenocidin në Kosovë. Kurdët e Sirisë janë armatosur nga Perëndimi për të luftuar Shtetin Islamik- ISIS, kurse ky po i bombardon civilët kurdë me të vetmin qëllim, shfarosjen e tyre. Turqia nën regjimin e këtij dikatori po rrëshqet keqas. Ani edhe shqiptarët i kish pas permend??”

P.S Ky është qëndrim i imi personal dhe s’ka të bëjë me postin që momentalisht mbaj!