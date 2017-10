Arbana Xharra: Ziadin Sela ia prish planet agjendave islamiste

“Nje fushate linçuese po zhvillohet kunder politikanit Ziadin Sela, sepse ai po iu prishe planet axhendave islamiste te importuara nga jashte me qellim deshqiptarizimi ne Maqedoni. Ziadin Sela ka dy lloje armiqesh, maqedonet nacionaliste, te cilet e terhoqen zvarre duke e pergjakur muaj me pare brenda parlamentit, dhe ata “shqiptare” qe po iu pengon angazhimet per zhberjen e identitetit kombetar. Ziadini eshte nder te paktet politikan intelektual, patriot, pro perendimor me vizion te qarte per shqiptaret e Maqedonise”, – shkruan ish – gazetarja, dhe anëtarja e tanishme e PDK-së, Arbana Xharra.