Arben Xhaferi, mendimtari që e respektonte bota, e që e ofendohej në tubime të BDI-së (Foto)

Sot është 69 vjetori i lindjes së mendimtarit dhe politikanit Arben Xhaferi.

Arben Xhaferi lindi në Tetovë me 24 janar 1948. Shkollën fillore dhe të mesme e ka kryer në Tetovë ndërsa studimet filozofike në Beograd.

Deri në vitin 1990 ka punuar në Radio televizionin e Prishtinës si redaktor përgjegjës për programin kulturor. Nga mesi i viteve 1990 është ndër të parët që përjashtohet nga Televizioni nga regjimi i Milosheviçit. Pas kësaj periudhe punon si analist në të përjavshmen “Koha” me editor Veton Surroin, në “Forum” që drejtohej nga Adem Demaçi dhe në disa media të tjera shqiptare përfshirë dhe shumë gazeta prestigjioze në botë.

Do të vijë viti 1993 kur Arben Xhaferi do të kthehet në vendlindje, tashmë jo si analist, por sipolitikan ku së bashku me Menduh Thaçin themelojnë Partine Demokratike Shqiptare të cilën ai e udhëhoqi plot 12 vjet deri në vitin 2007.

Ai ishte edhe deputet në Parlamentin e Maqedonisë gjatë kësaj periudhe qeverisjeje.

Arben Xhaferi ka ndërruar jetë me 15 Gusht 2012, rreth orës 16:00 si pasojë e hemoragjisë cerebrale të pësuar një javë më parë.

Giorgio Napolitano për Arben Xhaferin tha ”Nëse Arbën Xhaferi dhe Ibrahim Rugova do kishin qenë amerikan, gjerman apo francez, ata do ta kishin pushtuar botën me diplomaci, por për fat të keq këta dy figura i përkasin një popullit shumë të vogël”.

Si figurë që respektohej në të gjitha trevat shqiptare dhe më gjerë, ai ishte i papranueshëm për analfabetët dhe matrapazaët e politikës. Opinioni shqiptar do të mbajë mend ofendimet e ulëta që iu bënë Arben Xhaferit sa ishte gjallë, nëpër tubime partiake të BDI-së.

Që të jetë ironia më e madhe, disa politikanë të BDI-së tani mundohen të bëjnë marketing duke u thirrë në figurën e Arben Xhaferit.