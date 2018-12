Drejtuesi i shoqatës Eco-Gerila, thotë se institucionet nuk po marrin seriozisht problemin me ndotjen. Gjatë një prononcimi për gazetën Lajm, Xhaferi ka folur për mungesën e angazhimit të komunave dhe ministrisë së Mjedisit në luftën kundër ndotjes.

“ Komuna e Tetovës nuk ka as plan aksionar, ekologjik për të luftuar ndotjen e ajrit. Nga ana tjetër qeveria dhe me theks të veçantë Ministria e Mjedisit u tregua tërësisht e papërgjegjshme në luftën ndaj ndotjes, sidomos me shumën e parave të paraparë për këtë qëllim, me pritshmëritë tepër ambicioze si dhe me idenë për konferencë donatorësh për luftën kundër ndotjes së ajrit”, tha Xhaferi.

“Sigurisht që duhet punuar në modernizimin e ndërmarrjes duke e pajisur me autobusë modernë e që plotësojnë një set standardesh ekologjike, por në përgjithësi qeveria dhe komunat kanë dështuar edhe njëherë të marrin masa konkrete, radikale dhe të menjëhershme për të zbutur ndotjen e ajrit gjatë muajve të dimrit”, përfundon deklarata Xhaferit.