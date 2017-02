Arifi dhe Shekerinska merren vesh për koalicion, pritet leje edhe prej VMRO-së

Në takimin e parë të organizuar me BDI-në, LSDM sot ka pranuar të gjitha kërkesat e BDI-së, njoftojnë burime partiake. Sipas tyre, me këtë janë hapur dyert për arritjen e një marrëveshje për koalicionim mes këtyre dy partive për të formuar qeverinë. Megjithatë, të njëjtat burime kanë thënë se pëlqim për koalicionin me LSDM-në, BDI duhet të marrë edhe nga VMRO-DPMNE-ja. “Partia e Gruevskit gati është bindur që t’i japë leje BDI-së të shkojë në koalicion me LSDM-në, pasi ka marrë garanci nga partia e Ahmetit se do të pengojë çfarëdo hetimi eventual të qeverisë së ardhshme kundër bashkëpartiakëve më të afërt të Gruevskit”, kanë thënë këto burime partiake, duke deshur të mbeten anonime për shkaqe sigurie.

Sipas tyre, analizat e bëra nga dy partnerët aktualë qeveritarë, kanë treguar se një qeveri BDI-LSDM do të ishte rruga më e sigurt për rikthim “në jetë” të VMRO-së dhe BDI-së.

“VMRO do të focojë rejtingun e vet te elektorati maqedonas duke akuzuar LSDM-në për tradhti kombëtare në bashkëpunim me shqiptarët, Sorosin dhe ndërkombëtarët. BDI shpreson se përmes koalicionit me LSDM-në, do të shpërlajë veten nga të bërat dhe të pabërat gjatë koalicionimit me VMRO-DPMNE-në. Gordana Jankullovska është funksionarja e vetme e VMRO-DPMNE-së e cila ende po hamendet nëse duhet lejuar BDI-në të shkojë në koalicion me LSDM-në, ose jo. Të tjerët janë pajtuar”, kanë theksuar të njëjtat burime.

Ndryshe, pas takimit me përfaqësues të BDI-së, nënkryetarja e LSDM-së, Radmilla Shekerinska tha se në takim është folur për çështje konstruktive, si Maqedonia të del nga kriza.

“Me BDI kemi biseduar se si shteti të del nga situate e cila u imponua nga presidenti Gjorge Ivanov. Këto bisedime do të vazhdojnë, në trupat partiak, deri në takimin e ardhshëm ku do të diskutohet për gjëra më konkrete”, deklaroi Shekerinska pas takimit.

Nënkryetarja e BDI-së, Teuta Arifi në dalje prej takimit tha se ata kanë paraqitur qëndrimet e tyre në tavolinë dhe se kanë pasur një takim konstruktiv, raporton SHENJA.

“BDI është një parti politike e cila gjithmonë ka qenë e hapur për të diskutuar dhe për të pasur bisedime konstruktive, për sa i përket temave dhe prioriteteve të qytetarëve. Për ne ajo që është e rëndësishme është se vendosëm në tryezë prioritetet që lidhen me platformën partive politike shqiptare dhe pikat e pagonecioushme: Gjuha shqipe, realizimi i reformave në drejtës, integrime në NATO dhe BE”, tha ajo duke shtuar se vlerësimet përfundimtare do t’i sjell kryesia e BDI-së në krye me Ali Ahmetin.