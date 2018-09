Arifikmeti ka një porosi për Zaevin dhe polikanët shqiptarë

Xhevdet Jashari i njohur si Arifikmeti nga seriali “O sa mirë” ka bërë një postim në facebook që ka tronditur të gjithë partitë politike shqiptare. ja çka shkruan Arifikmeti:

Ah Zaev bre burr, po va ke msu “kangen” ac majr ktyne shqiptareve(partive politike, pamare parasysh, mom those dikush se amo nauk ai krietari ci e dua une nuk o ashtau, une e mar vesh Alia a shit se normalisht ka bo pune qe nuk duhet te bohen se ka qene ne qeveri gjate gjithe kohes edhe tani e mson “kangen” permenç, amo kto “ kangtaret” tjere mkan habit sa majr jon tu e “kendu”) haj per tmajr ene mom folje dikush per parti tvete se kejt kishi kon MENDERMETHON!

eh ksaj i thune MVJEN GERRDIIIII.

pthuuuuuu JAZEK na qofte cfar pakurizoresh kishim qene(krejt TOPETAUR me PARTI me ART me SHKOLLIM me BASHKESIFETARE me MJEKSI me USHQIM me KA KIT BE)!