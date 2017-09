Arijan Ademi merr ftesë nga Igor Angellovski

Arijan Ademi ka marrë ftesë të re nga selektori i reprezentacionit të Maqedonisë, Igor Angelovski, shkruajnë mediat kroate, transmeton gazeta “Lajm”. Maqedonia me 6 tetor do të luaj ndeshje kualifikuese për botërorin në Rusi kundër Italisë dhe tre ditë më vonë ndaj Lihtenshtejnit në Shkup, ndërsa Ademi mund të aktivizohet në ndeshjen e dytë. Arijan Ademi ka zhvilluar katër ndeshje për Maqedoninë, ndërsa tani pritet të shihet nëse do ti përgjigjet ftesës së reprezentacionit.

Në fanellën e Dinamos ai pritet të luaj më 14 tetor kundër Osijekut në derbin e kampionatit kroat./lajm