Arkani gjallë, pinë kafe me Cecën?! flet pas “vdekjes” se tij?! (VIDEO)

Lajm i rremë apo i trilluar është lansuar në rrjetet sociale, por edhe në disa portale.

Viteve të fundit në Serbi ka filluar të flitet për vdekjen e mistershme të Arkanit. Shumica e njerëzve

besojnë se ai është gjallë dhe se gjendet diku në Ballkan, ku agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

sjelle nje VIDEO ku ai flet “pas vdekjes” se si mediat “spekulojne” se ai eshte vrarë apo ka vdekur, ka

raportuar Svest Magazin, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” kthyer nga Kosova VIDEO.

Vojin Raznatovic, djali i Arkanit, thuhet se ka bërë një bisedë menjë

person përmes SMS’ve në telefon. Razhnatovici ka shkruar se babai i

tij është gjallë dhe jeton në Qipro. N eketre video poshte Arkan flet

per “spekulimet” e mediave se ai qenka palgosur apo vrare. Biole

Arkan flet se sa jamm kthye rnga Kosova?!

Del Ponte: Ah, sikur te ishte gjallë Arkani!

Zviceranja Carla Del Ponte, ish-kryeprokurorja e Tribunalit Penal

Ndërkombëtar ka deklaruar për agjencinë e lajmeve “Presheva Jonë”

në Zvicër se i vjen keq për vdekjen e kriminelit serb të luftës, Arkan,

po aq sa për Millosheviqin të cilët më shpëtuan pa ua dhënë

shpërblimin e merituar. ”

E pyetur se flitet si Milosheviqi ashtu edhe për Arkani janë gjallë duku

në Serbi apo Rusi, Del Ponte është shprehur:

“Ndoshta, çka s’mund të ndodhë, ai ndoshta ka mundur të dalë prej

varrit, çka më duket më shumë pallavra të mediave për të rritur ekzemplaret e tyre. Megjithëse edhe

unë do kisha pasur dëshirë t’i besoj këtyre shkrimeve. Ah, sikur te ishte gjallë. ai i ndjeri

Arkani. Edhe Hitleri thonë se është dikund gjallë”, ka thënë Del Ponte me shkaka./Preshevajon