Armina dhe Shkëlzeni mes dashurisë dhe fatit “24 orë në 27”, ja fotot e papublikuara më parë

Bëhet fjalë për Shkëlzen Berishën, djalin e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe blogeren bukuroshe Armina Mevlani.

Shpesh Zeni dhe Armina i dedikojnë në rrjete sociale postime të ëmbla njëra-tjetrit si dhe deklarata të forta dashuria. Diçka e tillë ka ndodhur edhe këtë herë ku Armina ka postuar tek profili i Shkëlzenit disa foto së bashku ku shfaqen të përqafuar dhe duke i dhënë shumë dashuri njëri-tjetrin. “Dashuri 24/27”,-është shprehur Armina për këto çaste.

Ndërkohë që nuk ka munguar as komenti i partnerit të saj i cili i shkruan se në fakt ndihet me fat 24 orë në 27. Çifti prej kohësh jeton së bashku por nuk dihet se kur do të hedhin hapa të mëtejshme në marrëdhënien e tyre./Gazeta Express/