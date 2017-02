Arresohet një kumanovar

Policia ka arrestuar një person nga Kumanova, i cili dyshohet lidhur me vrasjen e pardjeshme që ndodhi në Ohër, shkruan Gazeta Lajm. Nuk jepen detaje lidhur me identitein e kumanovarit, por ai dyshohet se është autor i vrasjes me thikë të 67 vjeçares Spasa Bojkovska në banesën e saj në Ohër. Ai kohën e fundit ka jetuar në të njëjtën banesë me viktimën, të cilën e ka vrarë duke e goditur disa herë me thikë.

Sipas informatave fillestare, sipas të gjitha gjasave bëhet fjalë për plaçkitje të kryer të hënën rreth orës 20:00, me ç’rast ka pësuar gruaja e cila ka rezistuar gjatë tentimit për t’u grabitur në banesën e saj në të cilën ka jetuar vetë në një ndërtesë në rrugën “Galiçica”.