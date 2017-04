Arrestohet drejtuesi i veturës që shkeli vajzën e vogël në Çair

MPB ka dalë me komunikatë në lidhje me aksidentin tragjik që ndodhi ditën e djeshme në Çairçankë, në të cilin ka humbur jetën katërvjeçarja Senije Lutfiu.

“Më datë 18.04. 2017 në orën 13:30 në Shkup, në rrugën “Cvetan Dimov” ka ndodhur një aksident trafiku në të cilin makina “Mercedes”, me targa të Shkupit, e drejtuar nga B.D (62) nga Shkupi, ka goditur një këmbësorë- vajzë katër vjeçare nga fshati Moranë. Në aksidentin fëmija ka marrë lëndime trupor dhe me makinë tjetër është dërguar në Spitalin e Qytetit, ku pas ndihmës së ofruar, në orën 21.30 ka humbur jetën”, thuhet në komunikatën e MPB-së, transmeton SHENJA.

Më tej thuhet se pas aksidentit B.B është privuar nga liria për shka dyshimeve se ka bërë veprën penale “vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion”.

“I njëjti është ndalur në Stacionin Policor në Bit Pazar, ndërsa më 19.04.2017 do të nxirret para gjykatësit përgjegjës. Në lidhje me ngjarjen një zyrtar policor ka përfunduar me lëndime. I njëjti gjatë ndërmarrjes së veprimeve zyrtare, gjegjësisht gjatë tentimit për të ndaluar prishjen e rendit publik ka rrëshqitur dhe lënduar, më pas, është dërguar në Spitalin e Qytetit ‘Shën Naumi i Ohrit’, ku janë konstatuar lëndime të lehta”, thuhet më tej në komunikatë.