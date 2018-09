Arrestohet në Shkup “superagjenti” i policisë maqedonase, ja emri dhe fotografia e tij

Agjenti i policisë sekrete maqedonase, Toshe Koshinovski, është arrestuar sot me urdhër të Gjykatës penale të Shkupit. Ai është arrestuar me urdhër për vuajtje të dënimit me burg. Pesë policë e kanë arrestuar Koshinovskin në një kafene në lagjen Lisi;e e Re, në momentet deri sa ka qenë me një shokun e tij.

Toshe Koshinovski është arrestuar nga pesë policë, kurse është i dënuar me tre vite burg. Ai ka vuajtur dy të tretat e dënimit me burg, kurse ndaj tij është aktivizuar edhe fletëarrest.

Loading...