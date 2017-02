Arrestohet vrasësi i të moshuarës nga Ohri

Policia e arrestoi personin e dyshuar për plaçkitje me pasoja vdekje, e cila ndodhi para dy ditëve në Ohër.

I dyshuari, siç informon Prokuroria Publike, është me prejardhje nga Kumanova dhe në momentin e plaçkitjes ka jetuar në ndërtesën e njëjtë me viktimën dhe është njohur me të. Pas plaçkitjes së kryer, i dyshuari është nisur për në Kumanovë me qëllim që të dalë nga kufijtë e shtetit.

Me urdhër të prokurorit publik kompetent në vijim është ndërmarrja e veprimeve për zbardhje të mëtejme të ngjarjes penale-ligjore.