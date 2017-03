“Art Channel” nga Tetova pjesëmarrës në turneun ndërkombëtar “Panajot Pano”

Më moton “Pano Bashkon”, me datën 9-10 mars, në Prishtinë organizohet edicioni i 8-të, Turneu ndërkombëtar “Kupa Panajot Pano” me gazetarë sportivë në nderim të legjendës së futbollit shqiptar, Panajot Pano.

Organizator i këtij turneu të madh që organizohet për ish legjendën e madhe të futbollit, Panajot Pano, është gazetari i TVSH-së, Defrim Methasani.

Në përvjetorin e lindjes së tij, në këtë turne do të marrin pjesë koleg dhe miq special nga Gjermania, Maqedonia, Kosova, Mali Zi dhe Shqipëria dhe të ftuar special, emra të njohur që kanë dhënë kontribute në afirmimin e sportit shqiptar dhe familjar të Panajot Panos. Tetë ekipet që kanë konfirmuar pjesëmarrjen janë: RTSH, Fieri, Shkodra, Deutche Ëelle, Art Channell-Tetovë, Radio Kosova dhe Super Sport Kosovë.

Garat në futboll do të mbahen në kompleksin sportiv “Ylli” në lagjen Dragodan në Prishtinë. Hapja solemne është në orën 13:30, ndeshjet fillojnë në orën 14:00, ndërsa ekipet pjesëmarrëse do të ndahen në dy grupe nga katër ekipe. Gjysmëfinalja dhe finalja do të luhen me datën 10 mars nga ora 10 deri më 12:00 kur edhe do të shpallen fituesit.