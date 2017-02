Artan Grubi merr pjesë në Samit bashkë me Hashim Thaçin, Isa Mustafën dhe Kadri Veselin

Deputeti i BDI-së Artan Grubi sot merr pjesë në Samitin e Komisioneve Parlamentare të Politikës së Jashtme që po mbahet ne Prishtinë.

Në këtë samit marrin pjesë edhe krerët e Kosovës si presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Isa Mustafa dhe kryeparlamentari Kadri Veseli.

Kryetari i Kuvendit z. Kadri Veseli foli mbi perspektivat e zgjërimit të Bashkimit Evropian dhe nevojës së mbajtjes së dyerve të hapura për vendet e Ballkanit.

Presidenti i Kosovës, z. Hashim Thaçi, do të flet edhe për nevojën që të përforcohet bashkëpunimi midis vendeve të Ballkanit në drejtim të integrimit dhe tejkalimit të barierave rajonale, ndërsa Kryeministri Isa Mustafa do të flas për sfidat e krizës me refugjatët.