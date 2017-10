”Artan, kur Ziadini përballej me huliganët, ju silleshit vërdallë në parlament” (Video)

Nënkryetari i ASH Remzi Mehmedi mbrëmë në Click plus ja rikujtoj Artan Grubit të BDI-së se kur Ziaidn Sela me gjakune tijë u bë simbol i rrëzimit të regjimit Vmro-Bdi , ju të Bdi silleshit vërdall në parlamentin e Maqedonisë natën e 27 prillit .

Pas akuzave të pabaza të Artan Grubit ndaj përfaqësuesit të Lëvizjes Besa z. Rexhepi, fjala ju dha nënkryetarit të Aleancës për Shqiptarët, z. Remzi Mehmedi, ku nënvizoj se debati duhet të orijentohet mbi parime dhe jo në çështje numrash, pas trumpetimeve të z. Grubi se koalicioni në mes Lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët për qëllim ka shpëtimin individual të Ziadin Selës dhe eksponentëve tjerë partiak, z.Remzi Mehmedi ia rikujtoe se z. Sela individualitetin e vetë e tregoj me 27 prill, deri sa ai luftonte me huliganët maqedonas të tjerët silleshin rreth e rrotul duke u përshëndetur me djemtë e shefave të tyre.

Fol.mk