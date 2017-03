Artistët maqedonas kanë ikur nga skena e vërtetë kanë dalë në sheshin e turpit

Urim SALIHU

Disa artistë maqedonas po e humbin imazhin e tyre dhe do t’a paguajnë shtrenjtë në të ardhmen sepse koha gjithnjë do t’i kujtojë jo si patriotë dhe artistë por si njerëz që u manipuluan .Atë që mbase e ndërtuan me vite , e prishën për një cast të vetëm që duke rënë pre e pushtetit dolën dhe cfarë nuk thanë për shqiptarët, platformën dhe gjuhën shqipe.Ata duan të nëncmojnë një gjuhë ndër tre më të vjetërat në botë për të ngritur artificialisht historinë e vonshme të tyre.

Ju mund të ndërtoni me miliona euro skulptura në mes të kryeqendrës, por nuk e bleni dot historinë.Fatkeqësisht këtë luks nuk e keni.N’a vjen keq që jeni katandisur deri në këtë pikë sa ose të imponuar, ose të mashtruar, ose të korruptuar ju keni dalë në shesh që në vend të bëni dicka artistike, ju tregoni fashizëm ndaj një kulture shumë më të lashtë dhe të pasur se e juaja.Kjo na nervozon për mënyrën si n’a fyeni dhe më pastaj doni të bashkëjetoni me ne duke treguar haptas se deri ku shkonurrejtja juaj patologjike ndaj nesh.Por dijeni edhe këtë, me këtë mënyrë ju do ta harroni gjatë pushtetin sepse me këtë qasje VMRO do t’i humb përgjithmonë koalicionet me shqiptarët.

Artistëve maqedonas u duhet skena, Teatri dhe jo gjuha e urrejtjes.Duhet tu del sa më shpejtë anestezioni dhe të kthehen aty ku e kanë vendin dhe jo në sheshin e marrëzisë për të mbrojtur kauza të mbaruara dhe të perënduara.