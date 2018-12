Kryeparlamentari Talat Xhaferi për momentin ka gjasat të mëdha të bëhet president i Maqedonisë pas përfundimit të mandatit të presidenti aktual, Gjorge Ivanov.

Edhe pse kryetar i VMRO-DPMNE-së Mickovski paralajmëroi se në zgjedhjet e ardhshme presidenciale do ta arrjë fitoren e parë zgjedhore kundër LSDM-së, megjithatë në radhët e veta ka grupacione që dëshirojnë t’i bëjnë opstruksione, duke bojkotuar zgjedhjet presidenciale.

“Krahu i Nikolla Popovskit, si dhe 8 deputetët e VMRO-DPMNEsë që formuan grup të pavarur parlamentar, janë të interesuar ta ndërrojnë Mickovskin nga posti i kryetarit të partisë. Për këtë arsye ata me siguri do t’i bojkotojnë zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Kjo e rrezikon censusin e nevojshëm prej 40 për qindëve që zgjedhjet të jenë të suksesshme”, kanë thënë burime partiake, transmeton Gazeta Lajm.

Qeveria është përgatitur për këtë skenar të mundshëm. Në rast se dështojnë zgjedhje presidenciale, do të iniciohen ndryshime kushtetuese për ulje të cenzusit, ose për zgjedhje të presidentit nga depuetët në Kuvend. Kjo mund të zgjasë 3 deri 6 muaj.

“Gjatë asaj periudhe president i Maqedonisë do të jetë Talat Xhaferi”, kanë thënë në qeveri.

Zgjedhjet presidenciale do të shpallen më 2 ose 3 shkurt, kurse do të mbahen në fund të muajit mars.

Sipas Kushtetutës aktuale, që të jenë zgjedhjet e suksesshme, në raundin e dytë duhet të dalin 40 për qind e votuesve që janë të regjistruar në Listën Zgjedhore, respektivisht 720 mijë votues.

Deri tani, si emra të mundshëm për kandidat presidencial kanë qarkulluar emrat e Denko Malevski dhe Stevo Pendarovskit. Në LSDM thonë se këtë temë do ta hapin pas 15 hjetorit, kur pritet të përfundojnë ndryshimet kushtetuese.