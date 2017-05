SERMET SULEJMANI

Sot bashkëqytetarët tanë maqedonas festojnë Ditën e alfabetit Cirilik të shkruar nga vëllezërit Cirili dhe Metodi. Deri këtu, le ta themi, ”në rregull”! Po pyetja dhe dilema shtrohet: Ç’lidhje kanë këta maqedonas ”antik” me ata sllav?! Epo, na i ‘çanë trapin’ (gjatë këtyre 20 viteve) sesi qenkërkan pasarrdhës të Aleksandrit antik të Maqedonisë?! Le të na thonë njëherë e mirë se ç’janë – sllav të jugut apo maqedonas antik, ngase dallimi mes arrdhjes së sllavëve në Ballkan dhe kohës kur jetoi Aleksandri i Madh është gati 7 shekuj!!! Na i vodhën Lekën, Skënderbeun, Nënën Terezën… edhe, thash: Ja, po ua japim (xhanëm) edhe Adem Jasharin dhe Ismet Jasharin, e, kompletojeni historinë tuaj – të vjedhur!… Sa për ne, moti e dimë se ç’jeni, ju plagjiatorë të historisë! Ju keni mbetur – as mish as peshk?!…