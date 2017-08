As në Jugosllavi shqiptarët nuk përjashtoheshin si sonte në stadiumin në Shkup

Kur kishte valle në ish-Jugosllavi, më tha një shok i imi, në Beograd kur s’kishte shqiptarë, serbët e nxjerrni një serb me plis dhe tirqi, ku në shoqërim më një valltare tjetër serbe e luanin “Shoten” vetëm sa për të treguar se shqiptarët janë me Jugosllavinë!

Këta sonte treguan se sa të vegjël janë dhe, me këtë skenar, i poshtëruan shqiptarët që i kanë në LSDM! Që as partizanët e Titos nuk kanë guxuar të shfaqen me skenare të këtilla për t’i poshtëruar shqiptarët në kohën e komunizmit!.

Stadiumi i Shkupit, Telekom Arena, është taksa dhe paraja jonë aty, pasi jemi ata që kemi paguar deri në një euro për minut. Më kujtohet kur telefonoja nga Londra në Shkup, minuti ishte me kartela të lira 35 centi, kurse me Evropë dhe Amerikë ishte 1 ose 2 cent. E pata pyetur kompanin e kartelave pse Maqedonia është shtrejtë si Banglladeshi, më patën thane se 30 cent shkojnë në xhep të Telekomit të Maqedonisë.

Bane llogarinë ju vetë se kush ka mergimtarë më shumë nëpër botë dhe lidhje me Kosovë e Shqipëri, që përdoruesit e celularëve janë të detyruar të paguajnë Romingun!

Ky miku im më tregoi se në Federatën e Futbollit është një katundar nga Kërçova, që kush nuk ia rras aty në Federatë, por e ka akomoduar klani i Zajasit vetëm figurativisht, asgjë më shumë.

Prandaj afera Magjar Telekom lidhet me klanin e Zajasit!/Tim Shkupi