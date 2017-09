Asaf Ademi për Lajm.Tv: Kemi shumë projekte për punësime, do të ndalojmë ikjen e rinisë nga Gostivari (Video)

Edhe pse gjendet nën hije mediatike të Nevzat Bejtës dhe Arben Taravarit, kandidati i Lëvizjes Besa, Asaf Ademi është optimist në fitore. Optimizmin e vet e bazon në projektet konkrete për punësimin e rinisë dhe parandalimin e largimit të tyre nga vendlindja.

“Jam thellësisht i dëshpëruar nga situata aktuale në qytetin tim, që shkaktojnë largimin masiv të rinisë. Jam thellësisht i dëshpëruar nga gjendja infrastrukturore në qytet, jam thellësisht i dëshpëruar nga miratimi jotransparent i planeve urbanistike dhe me menaxhimin e administratës publike.

Kam përkrahje të gjerë nga qytetarët, si ish ambasador por edhe si menaxher i një biznesi të suksesshëm në sferën e IT-së. Papunësia e madhe, kemi projekt konkrete se si të tejkalojmë këtë problem. Do të gjejmë tokë shtetërore ku do të planifikojmë zonë industriale. Aty do të parashihen 8 deri 10 kapacitet prodhuese ku do të punësohen së paku 500 persona. Do të themelojmë një inkubator, ku do t’i ftojmë të gjithë të rinjtë t’i prezantojnë dhe t’i përgatisin projektet e tyre inovative me zero harxhime”, thotë Ademi në intervistën e plotë që mund ta përcillni në videon më poshtë.