Asani flet pas prezantimit: I lumtur te Partizani, një klub i madh!

Klubi i kuq njofton arritjen e marrëveshjes me Jasir Asanin. Sulmuesi i talentuar 22-vjeçar ka nënshkruar sot një kontratë 4-vjeçare me 15 herë kampionët e vendit. Menjëherë sapo ka firmosur kontratën me të kuqtë, lojtari shqiptar nga Maqedonia është prezantuar në amb-entet e klubit.

Asani është një lojtar i formuar në akademinë e klubit të Vardarit, skuadër me të cilën ka fituar edhe 2 tituj kampionë në Maqedoni. Gjithashtu, ai ka qenë pjesë e kombëtareve të moshave të Maqedonisë , por në fund zgjodhi ekipin U-21 të Shqipërisë, falë edhe nënshtetësisë shqiptare.

Ja fjalët e para të Asanit, menjëherë pas prezantimit: “Jam shumë i lumtur që nga sot jam pjesë e Partizanit, një klub i madh në Shqipëri. Premtoj të jap maksimumin tim për të ndihmuar skuadrën në arritjen e objektivave dhe të bëjmë një prezantim pozitiv në Europë. Iu premtoj tifozëve të Partizanit se do të jap maksimumin dhe do t’i gëzoj në çdo ndeshje”.