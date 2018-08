ASH i kundëpërgjigjet zv/kryeministrit Osmani

Pas intervistës së zv kryeministrit Bujar Osmani ka reaguar Aleanca për Shqiptarët. Reagimi ka të

bëjë me deklaratën e Osmanit se opozita është kundër integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE.

“Për BDI-në dhe Bujarin, edhe të burgosurit e rastit Monstra ishin terrorist, edhe Haki Aziri nuk ishte i

kidnapuar edhe Rexhail Qerimi është terrorist, edhe Agim Beluli ishte terrorist, edhe Luani ishte

simbol i shqiptarëve, edhe gjuha shqipe ishte e zyrtarizuar. Shqiptarët e dinë mirë se Rusia nuk ishte

në Maqedoni por atë e sollën qeverisja VMRO-BDI. U deshtë shumë mundë, sakrificë, gjak dhe ndikim

shumë i madh i miqve ndërkombëtar dhe mezi i larguam nga VMRO dhe Nikolla Gruevski. Aq shumë

ishin të lidhur në krim. Nuk ndaheshin dot. Dhe nuk e harruan zanatin as tani. Vazhdojnë ti shërbejnë

me devotshmëri padronit të ri. Po ta përsërisim edhe njëherë Bujar Osmani, ne -shqiptarët

maqedonas jo, ndërsa ju, edhe kameleonët do tua kishin zili”, thuhet në reagimin e Aleancës për

Shqiptarët, duke theksuar se ASH ka dëshmuar se është e përkushtuar në rrugën e integrimit të

vendit në NATO dhe BE.

NË një intervistë për Alsat Osmani foli për referendumin e 30 shtatorit, duke theksuar se edhe se

kritikat e opozitës janë pengesë e qëllimshme për integrimin e vendit në BE. (INA)

